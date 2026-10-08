ЗСУ уразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії

Підрозділи Сил оборони України вночі 8 жовтня уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у місті Салават Республіки Башкортостан РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа.
"Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ.
Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.
Дане підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил Росії.
Нагадаємо, "Газпром нафтохім Салават" раніше вже зазнавав атак безпілотників.
Так, 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено встановлення первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6.
Після атаки 14 липня 2026 на НПЗ спалахнула пожежа, а переробка нафти, за даними OSINT-ресурсів, повністю зупинилася.
Ще одна пожежа на підприємстві сталася після атаки 13 серпня 2026 року.