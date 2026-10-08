ЗСУ уразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії

У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа.



"Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ.

Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.



Дане підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил Росії.