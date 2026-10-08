ВСУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России

В результате атаки на территории предприятия возник пожар.



"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.

Предприятие имеет мощность по переработке до 10 млн тонн углеводородного сырья в год и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимии.



Данное предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.