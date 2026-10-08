ВСУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 8 октября поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават Республики Башкортостан РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В результате атаки на территории предприятия возник пожар.
"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.
Предприятие имеет мощность по переработке до 10 млн тонн углеводородного сырья в год и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимии.
Данное предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.
Напомним, "Газпром нефтехим Салават" ранее уже подвергался атакам беспилотников.
Так, 24 сентября 2025 после атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6.
После атаки 14 июля 2026 года на НПЗ вспыхнул пожар, а переработка нефти, по данным OSINT-ресурсов, полностью остановилась.
Еще один пожар на предприятии произошел после атаки 13 августа 2026 года.