ЗСУ уразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії

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Підрозділи Сил оборони України вночі 8 жовтня уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у місті Салават Республіки Башкортостан РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа.



"Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.



Дане підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил Росії.