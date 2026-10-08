ЗСУ уразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії
Підрозділи Сил оборони України вночі 8 жовтня уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у місті Салават Республіки Башкортостан РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа.
"Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ.
Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.
Дане підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил Росії.
ЗСУ вже атакували "Газпром нафтохім Салават"
Нагадаємо, "Газпром нафтохім Салават" раніше вже зазнавав атак безпілотників.
Так, 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено встановлення первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6.
Після атаки 14 липня 2026 на НПЗ спалахнула пожежа, а переробка нафти, за даними OSINT-ресурсів, повністю зупинилася.
Ще одна пожежа на підприємстві сталася після атаки 13 серпня 2026 року.