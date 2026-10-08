ВСУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 8 октября поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават Республики Башкортостан РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В результате атаки на территории предприятия возник пожар.
"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.
Предприятие имеет мощность по переработке до 10 млн тонн углеводородного сырья в год и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимии.
Данное предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.
ВСУ уже атаковали "Газпром нефтехим Салават"
Напомним, "Газпром нефтехим Салават" ранее уже подвергался атакам беспилотников.
Так, 24 сентября 2025 после атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6.
После атаки 14 июля 2026 года на НПЗ вспыхнул пожар, а переработка нефти, по данным OSINT-ресурсов, полностью остановилась.
Еще один пожар на предприятии произошел после атаки 13 августа 2026 года.