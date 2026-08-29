ЗСУ уразили місця запуску дронів РФ та комплекс РЕБ у Криму

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна може перейти до нової фази війни за рахунок посилення далекобійних ударів по РФ. Йдеться, зокрема, про енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також судна "тіньового флоту".

За словами Паліси, такі удари мають не лише безпосередній, а й накопичувальний стратегічний ефект для Росії.