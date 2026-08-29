UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЗСУ уразили місця запуску дронів РФ та комплекс РЕБ у Криму

12:25 29.08.2026 Сб
2 хв
Українські військові продовжують полювання на важливі цілі противника
aimg Марія Науменко

28 серпня та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників РФ. Йдеться про об'єкти в районі Донецька Донецької області та Гвардійського на території тимчасово окупованого Криму.

Окремо в окупованому Криму, поблизу Знаменки, було уражено комплекс радіоелектронної боротьби російських військ.

Ще однією ціллю став пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.

У Генштабі зазначили, що наразі ступінь завданих противнику збитків уточнюється.

Знищення "Бук-М3"

Водночас українські військові підтвердили ще одну важливу втрату російської армії.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 28 серпня в районі Клинців Брянської області РФ було знищено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - підсумували у Генштабі

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна може перейти до нової фази війни за рахунок посилення далекобійних ударів по РФ. Йдеться, зокрема, про енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також судна "тіньового флоту".

За словами Паліси, такі удари мають не лише безпосередній, а й накопичувальний стратегічний ефект для Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаКримДонецька областьфронтЗбройні сили України