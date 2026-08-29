ЗСУ уразили місця запуску дронів РФ та комплекс РЕБ у Криму

28 серпня та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових цілей російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, українські військові уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників РФ. Йдеться про об'єкти в районі Донецька Донецької області та Гвардійського на території тимчасово окупованого Криму.
Окремо в окупованому Криму, поблизу Знаменки, було уражено комплекс радіоелектронної боротьби російських військ.
Ще однією ціллю став пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.
У Генштабі зазначили, що наразі ступінь завданих противнику збитків уточнюється.
Водночас українські військові підтвердили ще одну важливу втрату російської армії.
За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 28 серпня в районі Клинців Брянської області РФ було знищено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - підсумували у Генштабі
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна може перейти до нової фази війни за рахунок посилення далекобійних ударів по РФ. Йдеться, зокрема, про енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також судна "тіньового флоту".
За словами Паліси, такі удари мають не лише безпосередній, а й накопичувальний стратегічний ефект для Росії.