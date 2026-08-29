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ВСУ поразили места запуска дронов РФ и комплекс РЭБ в Крыму

12:25 29.08.2026 Сб
2 мин
Украинские военные продолжают охоту на важные цели противника
aimg Мария Науменко

28 августа и в ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские военные поразили места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников РФ. Речь идет об объектах в районе Донецка и Гвардейского на территории временно оккупированного Крыма.

Отдельно в оккупированном Крыму, близ Знаменки, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы русских войск.

Еще одной целью стал пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области.

В Генштабе отметили, что в настоящее время степень нанесенного противнику ущерба уточняется.

Уничтожение "Бук-М3"

В то же время, украинские военные подтвердили еще одну важную потерю российской армии.

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 28 августа в районе Клинцев Брянской области РФ был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подытожили в Генштабе

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина может перейти в новую фазу войны за счет усиления дальнобойных ударов по РФ. Речь идет, в частности, об энергетической и логистической инфраструктуре, а также судах "теневого флота".

По словам Палисы, такие удары оказывают не только непосредственный, но и накопительный стратегический эффект для России.

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