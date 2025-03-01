ЗСУ уразили 11 районів з окупантами на фронті за добу. Яка ситуація на фронті

"Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окремих напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.

Також, вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити ЗСУ з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих наступальних дій. Зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог тричі намагався посунути ЗСУ із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя.

На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, загарбники здійснили три атаки позицій українських захисників.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.