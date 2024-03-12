ЗСУ трохи просунулися на північний захід від Бахмута: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська підтвердили просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 11 березня. Відео з геолокацією, опубліковане 10 березня, показує, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Російський військовий блогер заявив, що нещодавні кадри спроб українських військ атакувати у напрямку Тернів підтверджують, що українські сили контролюють Терни і спростовують твердження про те, що російські війська увійшли до населеного пункту.

Українські та російські війська заявили, що позиційні бої продовжуються:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Терни та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

11 березня у районі Бахмута тривали позиційні бої. Відео з геолокацією, опубліковане 6 березня, показує, що українські війська просунулися в поле на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча українські сили, ймовірно, останнім часом не просувалися.

Командир української роти, що діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська захопили позиції на околиці Іванівського на початку березня і з того часу далі не просувалися.

3 березня ISW спостерігав за відео з геолокацією, що свідчить про те, що російські війська просунулися до центру Івановського. ISW не спостерігав візуальних свідчень, що українські сили відбили центр Іванівського, але вони, можливо, це зробили.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Іванівського та на схід від Часового Яру;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на північний схід від Бахмута, недалеко від Спірного та Роздолівки.

Позиційні бої тривали на захід від Авдіївки 11 березня, але підтверджених змін на фронті не було.

10 березня військовий блогер заявив, що темпи російських наступів на Авдіївському напрямку сповільнилися з 3 по 10 березня, але російські війська продовжують наступальні операції на захід від Авдіївки на лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке, попри українські контратаки.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Бердичів;

на захід від Бахмута в районі Орлівки та Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Російський військовий блогер заявив, що російські сили, що борються на лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке на захід від Авдіївки, ослаблені й щосили намагаються досягти значних успіхів. Війська зосереджуються в районі Орлівка-Тоненьке і домагаються стабільних тактичних успіхів, але загалом російські війська зазнають труднощів.

Блогер стверджував, що російські війська тут зазнають труднощів через погіршення роботи штабу, погану підготовку командного складу, погану організацію та відсутність координації та зв'язку, особливо між різними підрозділами. Різні російські підрозділи, що окопалися в підвалах недалеко один від одного, не спілкуються один з одним і ускладнюють спостереження за своїми територіями.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі боїв у цьому районі 11 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 11 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки (усі на південний захід від Донецька).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 10 березня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Шевченка (південний захід від Донецька і на південний захід від Вугледара),

Позиційні бої 11 березня продовжувалися:

на захід від Донецька в районі Красногорівки;

в районі Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на південний захід від Великої Новосілки на тлі позиційних боїв у районі кордону Донецької та Запорізької областей 11 березня.

Відео з геолокацією, опубліковані 7 та 10 березня, показують, що російські війська просунулися на південний схід від Червоного (на південний захід від Великої Новосілки та на південний схід від Гуляйполя).

Позиційні бої 11 березня тривали на південь від Великої Новосілки у районі Урожайного та Старомайорська.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 11 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цих районах зафіксовано не було.

Позиційні бої тривали:

поблизу Жереб'янок (на північний захід від Роботиного);

П'ятихатки (на північний захід від Роботиного);

Роботине;

Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного);

на північний захід від Вербового.

Станом на 11 березня українські війська зберігають обмежені позиції на лівому березі Херсонської області. Позиційні бої тривали біля Кринків.