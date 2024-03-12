ВСУ незначительно продвинулись к северо-западу от Бахмута: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Недавно российские войска подтвердили продвижение вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 марта. Видео с геолокацией, опубликованное 10 марта, показывает, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Российский военный блогер заявил, что недавние кадры попыток украинских войск атаковать в направлении Тернов подтверждают, что украинские силы контролируют Терны, и опровергают утверждения о том, что российские войска вошли в населенный пункт.

Украинские и российские войска заявили, что позиционные бои продолжаются:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к западу от Кременной в районе Терны и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

11 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои. Видео с геолокацией, опубликованное 6 марта, показывает, что украинские войска продвинулись в поле к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя украинские силы, вероятно, в последнее время не продвигались.

Командир украинской роты, действующей на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска захватили позиции на окраине Ивановского в начале марта и с тех пор дальше не продвигались.

3 марта ISW наблюдал за видео с геолокацией, свидетельствующими о том, что российские войска продвинулись до центра Ивановского. ISW не наблюдал визуальных свидетельств того, что украинские силы отбили центр Ивановского, но они, возможно, это сделали.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского и к востоку от Часового Яра;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к северо-востоку от Бахмута, недалеко от Спорного и Раздоловки.

Позиционные бои продолжались к западу от Авдеевки 11 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

10 марта военный блогер заявил, что темпы российских наступлений на Авдеевском направлении замедлились с 3 по 10 марта, но российские войска продолжают наступательные операции к западу от Авдеевки на линии Бердичи-Орловка-Тоненькое, несмотря на украинские контратаки.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Бердичей;

к западу от Бахмута в районе Орловки и Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского и Первомайского.

Российский военный блогер заявил, что российские силы, сражающиеся на линии Бердичи-Орловка-Тоненькое к западу от Авдеевки, ослаблены и изо всех сил пытаются добиться значительных успехов. Войска сосредотачиваются в районе Орловка-Тоненькое и добиваются стабильных тактических успехов, но в целом российские войска испытывают трудности.

Блогер утверждал, что российские войска здесь испытывают трудности из-за ухудшения работы штаба, плохой подготовки командного состава, плохой организации и отсутствия координации и связи, особенно между различными подразделениями. Различные российские подразделения, окопавшиеся в подвалах недалеко друг от друга, не общаются друг с другом и затрудняют наблюдение за своими территориями.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 11 марта.

Видео с геолокацией, опубликованное 11 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Георгиевки, Победы и Новомихайловки (все к юго-западу от Донецка).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 10 марта, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Шевченко (юго-запад от Донецка и юго-западнее Угледара),

Позиционные бои 11 марта продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки;

в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Большой Новоселки на фоне позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской областей 11 марта.

Видео с геолокацией, опубликованные 7 и 10 марта, показывают, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Червонного (к юго-западу от Великой Новоселки и к юго-востоку от Гуляйполя).

Позиционные бои 11 марта продолжались к югу от Большой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорска.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 11 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этих районах зафиксировано не было.

Позиционные бои продолжались:

близ Жеребянок (к северо-западу от Работино);

Пятихатки (к северо-западу от Работино);

Работино;

Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино);

к северо-западу от Вербового.

По состоянию на 11 марта украинские войска сохраняют ограниченные позициина левом берегу Херсонской области. Позиционные бои продолжались в возле Крынков.