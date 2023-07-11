UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ тримають росіян під вогневим контролем в Бахмуті. Яка ситуація в місті зараз

Фото: ЗСУ перехопили ініціативу у росіян у районі Бахмута Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові перехопили ініціативу у росіян у районі Бахмута Донецької області і вже кілька днів утримують вогневий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Так, в процесі просування вперед українські війська встановили контроль над основними панівними висотами довкола міста і тепер тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога.

"Бахмут, завоюванням якого були одержимі російське командування та пропаганда, став для окупантів пасткою", - зазначається в повідомленні.

Втрати ворога

Як пишуть SPRAVDI, у битві за Бахмут Росія зазнала найбільших особових втрат за весь час війни, "однак так і не досягнула мети, а нині буде змушена з ганьбою відступати".

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже який тиждень ведуть контрнаступ на кількох напрямках. Наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. За даними Інституту вивчення війни, у ході контрнаступальних операцій з початку літа і станом на зараз ЗСУ деокупували майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців. Детальніше про ситуацію на фронті – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна в Україні