ВСУ держат россиян под огневым контролем в Бахмуте. Какая ситуация в городе сейчас

Так, в процессе продвижения вперед украинские войска установили контроль над основными господствующими высотами вокруг города и теперь держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага.

"Бахмут, завоеванием которого были одержимы российское командование и пропаганда, стал для оккупантов ловушкой", - отмечается в сообщении.

Потери врага

Как пишут SPRAVDI, в битве за Бахмут Россия понесла наибольшие личные потери за все время войны, "однако так и не достигла цели, а сейчас будет вынуждена с позором отступать".

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже которую неделю ведут контрнаступление на нескольких направлениях. На данный момент известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. По данным Института изучения войны, в ходе контрнаступательных операций с начала лета и по состоянию на сейчас ВСУ деоккупировали почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев. Детальнее о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.