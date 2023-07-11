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ВСУ держат россиян под огневым контролем в Бахмуте. Какая ситуация в городе сейчас

Фото: ВСУ перехватили инициативу у россиян в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные перехватили инициативу у россиян в районе Бахмута Донецкой области и уже несколько дней удерживают огневой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Так, в процессе продвижения вперед украинские войска установили контроль над основными господствующими высотами вокруг города и теперь держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага.

"Бахмут, завоеванием которого были одержимы российское командование и пропаганда, стал для оккупантов ловушкой", - отмечается в сообщении.

Потери врага

Как пишут SPRAVDI, в битве за Бахмут Россия понесла наибольшие личные потери за все время войны, "однако так и не достигла цели, а сейчас будет вынуждена с позором отступать".

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже которую неделю ведут контрнаступление на нескольких направлениях. На данный момент известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. По данным Института изучения войны, в ходе контрнаступательных операций с начала лета и по состоянию на сейчас ВСУ деоккупировали почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев. Детальнее о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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БахмутВойна в Украине