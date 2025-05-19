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ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ

Понеділок 19 травня 2025 08:35
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ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ Ілюстративне фото: Генштаб показав нові карти бойових дій (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 175 бойових зіткнень. Українські військові активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Михальчина-Слобода Чернігівської області;
  • Кам’янка, Колодязне, Старий Салтів Харківської області;
  • Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя, Бурлацьке та Покровськ Донецької області;
  • Гуляйполе, Чорне, Новодарівка, Новоандріївка Запорізької області;
  • Одрадокам’янка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.
ЗСУ тримають Покровськ і Лиман: нові карти від Генштабу показали масштаб атак РФ
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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