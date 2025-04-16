ЗСУ тримають оборону: Генштаб показав, де точаться найгарячіші бої

Протягом минулої доби в районі проведення бойових дій зафіксовано 111 бойових зіткнень.

За добу противник завдав 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім того, здійснив понад 6600 обстрілів, у тому числі 126 з реактивних систем залпового вогню, та застосував 2923 дрони-камікадзе.

Ударів зазнали населені пункти в кількох областях України, зокрема Краснопілля, Миропільське, Тур’я, Проходи, Новодмитрівка, Наумівка, Осоївка, Мала Рибиця, Петрушівка (Сумщина); Новопіль, Зелене Поле (Донеччина); Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка (Запоріжжя).

У відповідь українська авіація та артилерія уразили шість районів зосередження живої сили та техніки ворога, чотири засоби ППО і дві артилерійські системи.

Ситуація по напрямках:

Харківський напрямок. Ворог минулої доби один раз намагався прорвати оборону в районі Вовчанська. Наступ було зупинено, противник зазнав втрат і відступив.

Куп’янський напрямок. Три штурмові дії російських військ були зафіксовані біля Нової Кругляківки та Загризового. Сили оборони успішно відбили атаки, завдаючи втрат живій силі та техніці противника.

Лиманський напрямок. На цьому напрямку відзначено 14 спроб наступу. Ворог намагався просунутися в районі Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії, Нового, Зеленої Долини та Григорівки. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів усі атаки були зірвані.

Сіверський напрямок. Окупаційні війська п’ять разів намагалися атакувати в районі Верхньокам’янського та Білогорівки. Наші захисники зупинили ворога і зберегли контроль над позиціями.

Краматорський напрямок. Протягом доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок. Противник не досяг успіху, зазнав втрат і відступив.

Торецький напрямок. Надзвичайно напружена ситуація - ворог здійснив 19 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Курдюмівки. Сили оборони тримають оборону, завдаючи суттєвих втрат агресору.

Покровський напрямок. Найбільш інтенсивні бойові дії точилися тут — 32 штурми в районах Сухої Балки, Зеленого Поля, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Троїцького, Водяного Другого, Богданівки, Андріївки та Старої Миколаївки. Противник безуспішно намагався прорвати оборону, але був зупинений із значними втратами.

Новопавлівський напрямок. Агресор 12 разів атакував позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Привільного, Розлива, Вільного Поля та Одрадного. Усі штурми відбиті, ворог поніс втрати.

Оріхівський напрямок. Тут зафіксовано одну наступальну дію окупантів у районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Російські війська здійснили одну спробу просування.

Курська область (операційна зона). Українські військові відбили 17 атак противника. Крім того, ворог завдав 38 авіаційних ударів (застосувавши 72 керовані авіабомби) і здійснив 407 артилерійських обстрілів, з них п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.