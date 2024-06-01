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ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії

Фото: Росія втратила рекордну кількість артилерії у травні (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість артилерії, яку Росія втрачала за один місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у публікації Міноборони на сторінці у Twitter.

Також у травні російська армія втратила 38 940 своїх солдатів на війні проти України. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, вчора українські військові знищили ще понад 1100 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України вже складають 508 780 солдатів.

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