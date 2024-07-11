ЗСУ про Торецьк: бої на околицях, в місті ворога немає

Українські військові наразі ведуть бої на околицях міста Торецьк Донецької області. В місті окупантів немає.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає", - розповів спікер.
Однак, за словами Волошина, окупанти надто активно застосовують по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи та некеровані авіаракети.
"За лише минулу добу по цьому напрямку, зокрема і в районі Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулися 24 ворожі атаки - це Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка", - продовжив військовий.
Ситуація в районі Торецька (deepstatemap.live)
Волошин зазначив, що РФ має наміри зайти в місто, взяти його під свій контроль.
"Однак Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу. І на цьому напрямку ворог поніс втрати - це понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль. Втім, остаточні підрахунки будуть в кінці доби", - резюмував спікер.
На ранок 11 липня окупанти просунулися Торецьким напрямку, поблизу Авдіївки Донецької області, Донецька, Кремінної Луганської області.
Нагадаємо, що про активізацію росіян на Торецькому напрямку повідомлялося ще наприкінці червня. Тоді військові зазначали, що противник активізувався на напрямку Горлівка - Торецьк, маючи намір наблизитися до Торецька.
Як зазначав експерт у коментарі для РБК-Україна, цими діями загарбники ймовірно, намагаються загрожувати Кліщеївці, тому загроза для самого Торецька також зросла.
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