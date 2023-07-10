ЗСУ за тиждень звільнили 14 кв. км території, - Міноборони

Вона повідомила, що протягом минулого тижня росіяни завдали по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів.

Ситуація на сході

За тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту українські військові звільнили 24 кв.км. За тиждень просунулися на 4 кв.км.

Загалом, на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксували збільшення кількості обстрілів до 7184. Окупанти використали 343 402 артилерійських та реактивних снарядів.

Ситуація на півдні

За тиждень внаслідок наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони.

Звільнена площа складає 168,6 кв. км. За тиждень - 10,2 кв.км.

Загалом, на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів.

Українські військові завдали ударів:

понад 79 ударів по районах зосередження особового складу росіян

по 8 пунктам управління

по 17 станціям РЕБ

по 11 складам боєприпасів окупантів

знищили 24 зенітно-ракетних комплексів ворога

знищили 39 із 67 "Шахедів"

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові розпочали контрнаступальні операції на початку червня. При цьому західні медіа пишуть, що наступ просувається повільніше, ніж очікувалося.

Аналітики ISW зазначили, що українські бійці в ході контрнаступу навмисно дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць, виснажити росіян та їхні запаси техніки.

Втім глава ГУР Кирило Буданов впевнений, що великий контрнаступ буде успішним.

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