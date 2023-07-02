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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже дві роти росіян

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Неділя 02 липня 2023 19:53
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже дві роти росіян Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже дві роти росіян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують знищувати окупантів. Так, за минулу добу було ліквідовано майже дві роти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1242 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив він.

За словами Тарнавського, також було знищено 17 одиниць військової техніки противника.Зокрема,

  • танк,
  • протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра",
  • МТЛБ, 2 БпЛА Supercam,
  • БпЛА Zala,
  • 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б",
  • станція РЕБ,
  • зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор",
  • автомобільна техніка.

Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Втрати ворога

За даними Міноборони, за цей тиждень російські окупаційні війська втратили понад п'ять тисяч окупантів. При цьому було знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.

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