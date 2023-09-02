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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 18 одиниць військової техніки та майже 200 окупантів

Фото: українські війська знищили майже 200 окупантів на Таврійському напрямку за добу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували майже 200 російських військових та знищили 18 одиниць військової техніки окупантів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

Командувач зазначив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань. Втрати ворога склали 183 особи (безповоротні - 47, поранені - 136).

Також, українські війська знищили 18 одиниць військової техніки противника: 1 танк, 2 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 автомобіля та спецтехніку. 

Минулої доби було знищено й 9 складів боєприпасів військ РФ.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.

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