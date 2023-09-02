ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 18 одиниць військової техніки та майже 200 окупантів

Командувач зазначив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань. Втрати ворога склали 183 особи (безповоротні - 47, поранені - 136).

Також, українські війська знищили 18 одиниць військової техніки противника: 1 танк, 2 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 автомобіля та спецтехніку.

Минулої доби було знищено й 9 складів боєприпасів військ РФ.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.