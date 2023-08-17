ЗСУ на Сватівському напрямку за допомогою дрона знищили російський Т-90 (відео)

Сили оборони України знищили ворожий танк Т-90 на Сватівському напрямку за допомогою FPV-дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

"FPV-дрон уразив ворожий танк Т-90 вартістю 4,5 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, це результат роботи операторів ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади на Сватівському напрямку. Для атаки на ворожий танк використали дрон-камікадзе українського виробництва.

Міністр підкреслив, що безпілотник за кілька сотень доларів уражає техніку вартістю в мільйони доларів.

"Маємо багато таких кейсів. Тому продовжуємо розвивати "Армію дронів". Ураженої техніки росіян буде більше", - додав Федоров.

Виробництво дронів в Україні

Під час повномасштабного вторгнення питання дронів стало одним із найважливіших на фронті. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ наразі розпоряджаються понад 20 новими найменуванями дронів українського виробництва.

Крім цього, через спрощення процедур для розробників та виробників озброєння та військової техніки, в Україні стався справжній бум виробництва дронів.

Нещодавно повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити "Армію радіоелектронної боротьби" та "Армію роботів".