ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Сватовском направлении с помощью дрона уничтожили российский Т-90 (видео)

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Украина, Четверг 17 августа 2023 15:43
ВСУ на Сватовском направлении с помощью дрона уничтожили российский Т-90 (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-90 на Сватовском направлении с помощью FPV-дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"FPV-дрон поразил вражеский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, это результат работы операторов ударной роты БПЛА "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады на Сватовском направлении. Для атаки на вражеский танк использовали дрон-камикадзе украинского производства.

Министр подчеркнул, что беспилотник за несколько сотен долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

"Есть много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать "Армию дронов". Пораженной техники россиян будет больше", - добавил Федоров.

Производство дронов в Украине.

Во время полномасштабного вторжения вопрос дронов стал одним из важнейших на фронте. Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ сейчас распоряжаются более 20 новыми наименованиями дронов украинского производства.

Кроме того, из-за упрощения процедур для разработчиков и производителей вооружения и военной техники, в Украине произошел настоящий бум производства дронов.

Недавно сообщалось, что Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать "Армию радиоэлектронной борьбы" и "Армию роботов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Взрыв в Сватово Война в Украине
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины