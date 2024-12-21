У ЗСУ створили новий підрозділ, але він не бойовий

У Збройних силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Його мета полягатиме у захисті та запобіганню знищенню відповідних об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Створення спеціального підрозділу є черговим заходом імплементації на національному рівні положень частини другої статті 7 Конвенції про захист та збереження культурних цінностей у випадку збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення було прийнято головнокомандувачем ЗСУ, а також затверджене спільною директивою Олександра Сирського та міністра оборони України Рустема Умєрова після тривалих консультацій з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.
У Генштабі зазначили, що підрозділ із захисту культурної спадщини буде функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ.
До складу нового підрозділу увійдуть ті військовослужбовці, які мають освіту і в яких є попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.
Основним завданням підрозділу є координація дій, що спрямовані на захист, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою у випадку бойових дій.
"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", - резюмували у Генштабі.
Нагадаємо, близько двох тижнів тому комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту прийняв рішення про організацію місії "спеціального моніторингу" у Харкові. Таким чином, Україна стала першою країною, де буде застосовано цей механізм.
Мова йде про те, що зафіксувати пошкодження будівлі Держпрому в Харкові, по якій росіяни нещодавно двічі вдарили - у жовтні та листопаді.
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