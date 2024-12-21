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В ВСУ создали новое подразделение, но оно не боевое

Фото: решение принято главнокомандующим ВСУ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Вооруженных силах Украины создали подразделение по защите культурного наследия. Его цель будет заключаться в защите и предотвращению уничтожения соответствующих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Создание специального подразделения является очередной мерой имплементации на национальном уровне положений части второй статьи 7 Конвенции о защите и сохранении культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято главнокомандующим ВСУ, а также утверждено совместной директивой Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова после длительных консультаций с международными партнерами, Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также общественностью.

В Генштабе отметили, что подразделение по защите культурного наследия будет функционировать в структуре гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

В состав нового подразделения войдут те военнослужащие, которые имеют образование и у которых есть предыдущий опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела.

Основной задачей подразделения является координация действий, направленных на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в случае боевых действий.

"Эта инициатива является еще одним доказательством того, что Украина придерживается норм международного права, выполняет взятые на себя обязательства, максимально использует все существующие механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта", - резюмировали в Генштабе.

Напомним, около двух недель назад комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта принял решение об организации миссии "специального мониторинга" в Харькове. Таким образом, Украина стала первой страной, где будет применен этот механизм.

Речь идет о том, что зафиксировать повреждение здания Госпрома в Харькове, по которому россияне недавно дважды ударили - в октябре и ноябре.

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