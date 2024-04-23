ЗСУ стримують окупантів під Часовим Яром, ворог просунувся біля Авдіївки: карти ISW

На фронті в Україні тривають позиційні бої на більшості напрямків. Сили оборони відбивають атаки російських окупантів в районі Часового Яру, водночас фіксується просування загарбників на Авдіївському напрямку

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бойові дії тривали 22 квітня на лінії Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бої також тривали на південний схід від Сватового в районі Новоєгорівки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; і на південь від Кремінної біля Білогорівки та Григорівки.

Операція №2 - Донецька область

22 квітня війська РФ продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), однак підтверджених змін лінії фронту не було. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили атаки на схід від Сіверська в районі Золотарівки та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

22 квітня війська РФ продовжили наступ на Часів Яр, але підтверджених досягнень не мали, йдеться у звіті. Декілька російських "воєнкорів" продовжували стверджувати, що ЗСУ нібито відступили з Богданівки (на північний схід від Часів Яр) і що путінські війська завершили захоплення поселення після нібито відходу Сил оборони, хоча в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження російського контролю над усією Богданівкою.

22 квітня речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин заявив, що від 20 до 25 тисяч російських військовослужбовців намагаються штурмувати околиці Часів Яр. Він також повідомив, що війська РФ ведуть бойову розвідку українських позицій на підступах до Часів Яру, щоб створити умови для майбутніх наземних ударів. У Генштабі ЗСУ повідомили про продовження атак РФ на схід від Часів Яру біля Іванівського та на південний схід від Часів Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Озарянівки (приблизно 17 км на південний схід від Часів Яр і 10 км на північ від Горлівки).

Війська РФ нещодавно підтвердили досягнення в Очеретиному (на північний захід від Авдіївки) на тлі триваючих боїв біля Авдіївки. На відео з геолокацією, опублікованому 22 квітня, видно, як окупанти підіймають російський триколор над будівлею Очеретинського військово-цивільного управління в центрі Очеретиного, що свідчить про те, що загарбники взяли під контроль залізничну станцію, перетнули залізничне полотно та просунулися на північ у центральну частину населеного пункту. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що війська РФ також просунулися до іншої будівлі в південному Очеретиному.

Один російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська "майже повністю" захопили Очеретине, і що ЗСУ лише утримують позиції на цегельному заводі в західному Очеретиному. Разом з тим в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження російського контролю над усім Очеретиним.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ нібито витіснили українські війська з Семенівки (на північний захід від Авдіївки), хоча експерти ISW поки що не знайшли доказів цього

Російський "воєнкор" стверджував, що кремлівські сили нібито досягли незначних тактичних успіхів на захід від Первомайського поблизу Нетайлового (обидва на південний захід від Авдіївки). Інший російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на глибину до 400 метрів на південній околиці Первомайського, хоча в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження просування росіян у цьому районі.

Нещодавно війська РФ просунулися на захід від міста Донецьк. На відео з геолокацією, опублікованому 20 квітня, видно, що окупанти просунулися на східну околицю Георгіївки (на захід від Донецька). 22 квітня в Міністерстві оборони РФ заявили, що війська РФ нібито захопили Новомихайлівку (на південний захід від Донецька), але кілька відомих російських "воєнкорів" повідомили, що ЗСУ утримують позиції на західній околиці населеного пункту, зокрема в районі дачі.

Командир 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Шматалюк зазначив, що українські воїни досі контролюють Новомихайлівку, незважаючи на важкі бої та постійні російські штурми приблизно двох бригад і восьми полків чисельністю російських сил.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня про інцидент російського "дружнього вогню" за участю російського танка та броньованої машини МТ-ЛБ, показують, що окупанти просунулися на схід від Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали також біля Старомайорського (також на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

22 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтвердженого просування в цьому районі не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного). Російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ завдають регулярних ударів з безпілотників по трасі Т0401 Токмак-Пологи та військовій техніці ЗС РФ в цьому районі.

22 квітня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок і Антонівського мосту (на північ від Олешків), однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 22 квітня повідомляли, що на фронті протягом доби зафіксовано 62 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що Сили оборони продовжують відбивати атаки російських окупантів на лівобережжі Дніпра, а також воїни ЗСУ вразили пункт управління противника. При цьому загарбники завдали авіаудару біля Малої Токмачки в Запорізькій області.