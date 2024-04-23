ВСУ сдерживают оккупантов под Часовым Яром, враг продвинулся возле Авдеевки: карты ISW

На фронте в Украине продолжаются позиционные бои на большинстве направлений. Силы обороны отражают атаки российских оккупантов в районе Часова Яра, в то же время фиксируется продвижение захватчиков на Авдеевском направлении.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные боевые действия продолжались 22 апреля на линии Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Позиционные бои также продолжались юго-восточнее Сватово в районе Новоегоровки; к западу от Кременной около Тернов и Торского; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества; и к югу от Кременной возле Белогоровки и Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

22 апреля войска РФ продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили атаки к востоку от Северска в районе Золотаровки и юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки.

22 апреля войска РФ продолжили наступление на Часов Яр, но подтвержденных достижений не имели, говорится в отчете. Несколько российских "военкоров" продолжали утверждать, что ВСУ якобы отступили из Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра) и что путинские войска завершили захват поселка после якобы отхода Сил обороны, хотя в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения российского контроля над всей Богдановкой.

22 апреля спикер группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин заявил, что от 20 до 25 тысяч российских военнослужащих пытаются штурмовать окрестности Часова Яра. Он также сообщил, что войска РФ ведут боевую разведку украинских позиций на подступах к Часову Яра, чтобы создать условия для будущих наземных ударов. В Генштабе ВСУ сообщили о продолжении атак РФ восточнее Часова Яра возле Ивановского и юго-восточнее Часова Яра вблизи Клещиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к югу от Озаряновки (примерно 17 км юго-восточнее Часова Яра и 10 км севернее Горловки).

Войска РФ недавно подтвердили достижения в Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) на фоне продолжающихся боев у Авдеевки. На видео с геолокацией, опубликованном 22 апреля, видно, как оккупанты поднимают российский триколор над зданием Очеретинского военно-гражданской администрации в центре Очеретино, что свидетельствует о том, что захватчики взяли под контроль железнодорожную станцию, пересекли железнодорожное полотно и продвинулись на север населенного пункта. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что войска РФ также продвинулись в другое здание в южном Очеретино.

Один российский "военкор" утверждал, что путинские войска "почти полностью" захватили Очеретино, и что ВСУ лишь удерживают позиции на кирпичном заводе в западном Очеретино. Вместе с тем в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения российского контроля над всем Очеретиным.

Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ якобы вытеснили украинские войска из Семеновки (к северо-западу от Авдеевки), хотя эксперты ISW пока не нашли доказательств этого

Российский "военкор" утверждал, что кремлевские силы якобы достигли незначительных тактических успехов к западу от Первомайского близ Нетайлового (оба к юго-западу от Авдеевки). Другой российский блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись на глубину до 400 метров на южной окраине Первомайского, хотя в ISW еще не наблюдалось визуального подтверждения продвижения россиян в этом районе.

Недавно войска РФ продвинулись к западу от Донецка. На видео с геолокацией, опубликованном 20 апреля, видно, что оккупанты продвинулись на восточную окраину Георгиевки (к западу от Донецка). 22 апреля в Министерстве обороны РФ заявили, что войска РФ якобы захватили Новомихайловку (юго-западнее Донецка), но несколько известных российских "военкоров" сообщили, что ВСУ удерживают позиции на западной окраине населенного пункта, в частности в районе дачи.

Командир 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Шматалюк отметил, что украинские воины до сих пор контролируют Новомихайловку, несмотря на тяжелые бои и постоянные российские штурмы примерно двух бригад и восьми полков численностью российских сил.

Войска РФ недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля об инциденте российского "дружеского огня" с участием российского танка и бронированной машины МТ-ЛБ, показывают, что оккупанты продвинулись восточнее Урожайного (южнее Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались также у Старомайорского (также к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

22 апреля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденного продвижения в этом районе не было. Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино). Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ наносят регулярные удары с беспилотников по трассе Т0401 Токмак-Пологи и военной технике ВС РФ в этом районе.

22 апреля продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок и Антоновского моста (к северу от Олешков), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 апреля сообщалось, что на фронте в течение суток зафиксировано 62 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что Силы обороны продолжают отражать атаки российских оккупантов на левобережье Днепра, а также воины ВСУ поразили пункт управления противника. При этом захватчики нанесли авиаудар возле Малой Токмачки в Запорожской области.