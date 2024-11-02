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ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів від початку повномасштабної війни, - Сирський

Київ, Субота 02 листопада 2024 12:12
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ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів від початку повномасштабної війни, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ЗСУ зараз стримують масштабний наступ російських військ. Це один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

Сирський поінформував чеських військових про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

"Наразі Збройні сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що Чехія стала ініціатором низки критично важливих ініціатив для України, серед них коаліція з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційна коаліція та коаліція інтегрованої системи ППО/ПРО.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що російські війська протягом кількох місяців активно наступають на фронті. Зокрема, росіяни тиснуть на Курахівському та Покровському напрямку. Крім того, останнім часом осередком боїв стало місто Селидове. Детальніше про ситуацію у районі Селидового - у матеріалі РБК-Україна.

Також окупанти активізувалися на півдні України, армія РФ просунулася у Запорізькій області.

Що відбувається на фронті і чого чекати найближчим часом - дізнайтеся за посиланням.

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