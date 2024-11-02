ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений с начала полномасштабной войны, - Сырский

ВСУ сейчас сдерживают масштабное наступление российских войск. Это одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Он отметил, что Чехия стала инициатором ряда критически важных инициатив для Украины, в том числе коалиция по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационная коалиция и коалиция интегрированной системы ПВО/ПРО.

"В настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", - отметил Сырский.

Сырский проинформировал чешских военных о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся по отдельным направлениям, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

Главнокомандующий ВСУ провел встречу с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Ситуация на фронте

Следует отметить, что российские войска в течение нескольких месяцев активно наступают на фронте. В частности, россияне давят на Кураховском и Покровском направлении. Кроме того, в последнее время очагом боев стал город Селидово. Детальнее о ситуации в районе Селидово - в материале РБК-Украина.

Также оккупанты активизировались на юге Украины, армия РФ продвинулась в Запорожской области.

Что происходит на фронте и чего ждать в ближайшее время - узнайте по ссылке.

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