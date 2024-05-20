ЗСУ стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області, - Синєгубов

"Лінія фронту на півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку", - розповів Синєгубов.

За його словами, наразі українські військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де фактично проходить лінія фронту по річці Вовча.

"Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті", - додав глава ОВА.

Він наголосив, що спроба росіян швидко захопити північ зазнала невдачі через ефективні дії ЗСУ.