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ЗСУ стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області, - Синєгубов

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області. Російські окупанти намагаються просуватись на Липецькому та Слобожанському напрямках, однак їх спроби були зупинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Лінія фронту на півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку", - розповів Синєгубов.

За його словами, наразі українські військові продовжують бойові дії за місто Вовчанськ, де фактично проходить лінія фронту по річці Вовча.

"Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті", - додав глава ОВА.

Він наголосив, що спроба росіян швидко захопити північ зазнала невдачі через ефективні дії ЗСУ.

Наступ РФ на Харківську область

У травні російські війська розпочали наступальні дії у Харківській області. Окупанти зосередили зусилля на захопленні міста Вовчанськ та просуванні у бік Харкова.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія веде активні бої з метою потіснити українські війська поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

Як повідомили сьогодні в Харківській ОВА, українські війська приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми у місті не припиняються.

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