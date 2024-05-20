ВСУ стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области, - Синегубов

Украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области. Российские оккупанты пытаются продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако их попытки были остановлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
"Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению", - рассказал Синегубов.
По его словам, украинские военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волча.
"Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте", - добавил глава ОВА.
Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить север потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.
В мае русские войска начали наступательные действия в Харьковской области. Оккупанты сосредоточили усилия на захвате города Волчанск и продвижении в сторону Харькова.
По данным Генштаба ВСУ, российская армия ведет активные бои с целью потеснить украинские войска вблизи населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.
Как сообщили сегодня в Харьковской ОВА, украинские войска примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы в городе не прекращаются.
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