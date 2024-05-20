ВСУ стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области, - Синегубов

"Линия фронта на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению, так же и по Слобожанскому направлению", - рассказал Синегубов.

По его словам, украинские военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где фактически проходит линия фронта по реке Волча.

"Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успеха не имеют, а наоборот. Наши воины отбивают дом за домом, улицу по улице в этом населенном пункте", - добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что попытка россиян быстро захватить север потерпела неудачу из-за эффективных действий ВСУ.