У ЗСУ спростували російський вкид про захоплення Воскресенки на Запоріжжі (відео)

В Угрупованні військ "Південь" повідомили ЦПД, що Воскресенка розташована за понад 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тому вона перебуває глибоко в тилу українських військ.

Щоб спростувати ворожі фейки, військовослужбовці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео прямо з населеного пункту та підняли там український прапор.

До кінця жовтня ворог планував прорвати українську смугу оборони на цьому напрямку, проте не зміг реалізувати свій задум.

Через це окупаційне командування намагається видати бажане за дійсне та створює ілюзію просування на фронті.