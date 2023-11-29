Вуличні бої в Авдіївці найближчим часом можливі чи ні: оцінка експертів

Вуличні бої в Авдіївці найближчим часом малоймовірні. Але російські окупанти можуть просунутися у районі промзони.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Пастка в промзоні. Що відбувається в Авдіївці та чи далеко до переломного моменту на Півдні".

Зазначається, що російські загарбники атакують Авдіївку з трьох напрямків. Відомо, що окремі групи загарбників намагаються проникнути на територію коксохімічного заводу. Вони вже просунулися в районі фільтрувальної станції, а також на південній промзоні, зайнявши район Ясинуватського провулку та станції Ясинувата-2.

скриншот (deepstatemap.live)

Події на південній промзоні можуть розвиватися швидко та непередбачено. Ще з часів АТО там був облаштований укріпрайон, з лютого 2022 року він захищав Авдіївку. Але за півтора року окупанти розбили його артилерією.

За промзоною відкривається приватний сектор Авдіївки. На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, не факт, що найближчим часом розпочнуться вуличні бої в Авдіївці.

"Розмістившись у "промці", вони будуть, м'яко кажучи, як на долоні. Не виключаю, що ми триматимемо їх на цій долоні, щоб планомірно знищувати сили, які прориватимуться в забудову. Питання в іншому: чи можна називати це падінням "промки" чи це пастка для того, щоб росіяни розмістилися на ній і "терпіли" далі", - пояснив він.

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що для окупантів важливо якнайшвидше захопити Авдіївку. Навіть ціною інших напрямків на сході України.

"Сумніваюся, що у них вийде це найближчим часом. Чи стоїть завдання взяти місто до президентських виборів у Росії? Для підняття духу "побєдобесія" вони готові використати все, навіть якщо візьмуть лише три ліхтарні стовпи", - сказав Мусієнко.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна мета загарбників - оточити, а тоді захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Раніше у мережі повідомили, що росіяни мають часткові успіхи у районі Авдіївки. Британська розвідка підтверджує це, наголошуючи, що з жовтня російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.