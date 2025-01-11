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В ЗСУ спростували чергову недостовірну інформацію про Курахове

Фото: українські військові утримують позиції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ЗМІ поширюється інформація, що українські війська перебувають в напівоточенні в Кураховому. Але це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Трегубов заявив, що, за його даними, станом на ранок українські військові утримували позиції на ТЕС та завдавали максимального ураження ворогу, якого тільки можна завдати.

"Інформацію про якесь напівоточення ми не можемо наразі підтвердити", - наголосив він.

Зауважимо, що протягом дня в ЗМІ поширюється інформація, що місто ще частково контролюється ЗСУ, однак українські оборонці вже перебувають там у напівоточенні.

Зауважимо, що раніше сьогодні Трегубов вже розповідав про ситуацію в місті. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для YouTube-каналу РБК-Україна висловлював думку про те, що ЗСУ все ж таки доведеться вийти з Курахового, але на той час сили росіян сильно вичерпаються.

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КураховоВійна Росії проти України