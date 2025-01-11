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В ВСУ опровергли очередную недостоверную информацию о Курахово

Фото: украинские военные удерживают позиции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В СМИ распространяется информация, что украинские войска находятся в полуокружении в Курахово. Но это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Трегубов заявил, что, по его данным, по состоянию на утро украинские военные удерживали позиции на ТЭС и наносили максимальное поражение врагу, которое только можно нанести.

"Информацию о каком-то полуокружении мы не можем пока подтвердить", - подчеркнул он.

Заметим, что в течение дня в СМИ распространяется информация, что город еще частично контролируется ВСУ, однако украинские защитники уже находятся там в полуокружении.

Заметим, что ранее сегодня Трегубов уже рассказывал о ситуации в городе. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для YouTube-канала РБК-Украина высказывал мнение о том, что ВСУ все же придется выйти из Курахово, но к тому времени силы россиян сильно иссякнут.

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КураховоВойна России против Украины