ЗСУ сповільнили російський наступ біля Авдіївки: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 12 квітня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки, намагаючись покращити свої тактичні позиції поблизу Лиману Першого Харківської області (12 км на північний схід від Куп’янська) та у Серебрянському лісі (11 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Синьківки (10 км на північний схід від Куп’янська) і здійснили невдалі наземні атаки на північний захід і захід від Кремінної поблизу Торського, Терного та Невського (16-19 км на північний захід і захід від Кремінної).

На кадрах, опублікованих 20 квітня, видно, як війська російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії завдають удару по українському танку поблизу Кремінної. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи біля Лиману Першого.

Бої на Донбасі

21 квітня російські війська продовжували просування до Бахмута та його околиць, хоча російські війська і не оточили місто. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що російські війська просунулися на захід від Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 квітня, показують, що сили групи "Вагнера", ймовірно, захопили залізничну станцію Бахмут-2 у центрі Бахмута, просунулися на захід від залізничної колії поблизу станції та просунулися до залізничної колії на південь від станції.

Російські військові блогери стверджували, що війська групи "Вагнера" просунулися в північному та південному Бахмуті та контролюють щонайменше 83 відсотки міста. Вони також стверджували, що війська "Вагнера" просунулися до Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і захопили позиції вздовж траси O0506 між Хромовим і Часовим Яром (9 км на захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що є повідомлення про те, що російські війська захопили кількасотметрову ділянку шосе у невизначеному місці, але більшість російських військових блогерів стверджували, що російські війська фізично не відрізали шосе.

Радник глави так званої "ДНР" Ян Гагін заявив, що група "Вагнера" перерізала ділянку траси і це унеможливить постачання залишилися українських угруповань у Бахмуті. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин заперечив, його бойовики оточили Бахмут, і заявив, що чутки про оточення створюють проблеми "Вагнеру", який продовжує вести важкі бої в цьому районі.

Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін також спростував заяви Яна Гагіна і заявив, що працюватиме зі своїми радниками над тим, щоб уникнути необдуманих заяв щодо ситуації в Бахмуті.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили все одно зможуть використовувати вузькі лінії матеріально-технічного забезпечення між Іванівським (6 км на захід від Бахмута) і Хромовим у разі захоплення росіянами ділянки траси O0506, хоча вони і стверджували, що сильні дощі дозволяють відстежити транспортні засоби для пересування проміжними дорогами в районі.

Український Генштаб повідомив, що тривають важкі бої за Бахмут і що російські війська провели невдалий штурм біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута).

21 квітня російські війська продовжували вести наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в 13 км на північ від Авдіївки в районах Новокалинового, Степового та Кам’янки та в межах 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського. Невельського, Мар’їнки, Побєди.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також проводили наступальні операції поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки. Інший російський "воєнкор" стверджував, що станом на 20 квітня українські війська сповільнили темпи наступу Росії в районі Авдіївки.

21 квітня російські війська здійснили обмежену наземну атаку на заході Донецької області. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку поблизу Вугледара (30 км на південний захід від міста Донецьк). Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північ від Микільського (27 км на південний захід від міста Донецьк).

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що українські війська зайняли позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області станом на 20 квітня. Відомий російський військовий блогер 20 квітня заявив, що українські війська встановили плацдарм навпроти Кіндійки (8 км на північ від Олешок) і регулярно здійснювати бойові вильоти на східному (лівому) березі з військово-морською технікою, наданою Заходом.

"Воєнкор" стверджував, що українські сили не намагалися просуватися далі вглиб території через проблеми з постачанням і що нещодавні спроби просунутися з прибережних районів островів Великий Потьомкін і Дніпряний у дельті річки Дніпро зазнали невдачі з подібних причин.

Він стверджує, що тепер українські сили можуть переправлятися через Дніпро вдень, тоді як раніше вони здійснювали такі переправи лише вночі. Такоє військовий блогер звинуватив бюрократичну тяганину в тому, що російські артилерійські підрозділи в цьому районі не змогли завдати своєчасних ударів по українським групам, які перетинали річку.

Інший російський "воєнкор" 20 квітня заявив, що українські сили успішно висадилися та закріпилися на захід від Антонівського мосту та встановили стабільні лінії постачання до цих позицій. Його колега стверджував, що українські війська мають невеликий плацдарм на невизначеному острові в дельті річки Дніпро поблизу східного (лівого) берега, але що позиції забезпечують доступ лише до заплавних болот.

Він заявив, що українські сили, схоже, готують серйозну висадку через Дніпро, щоб створити один або декілька плацдармів.

"ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області. Один із військових блогерів припустив, що українські сили можуть здійснювати форсування річок, щоб відвернути увагу російських військ від цієї ділянки фронту та створити умови для можливого майбутнього контрнаступу України", - зазначають аналітики.

Російський окупаційний чиновник заявив, що українські війська просунулися в Запорізькій області 20 квітня. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький заявив, що українські війська захопили невизначену ділянку спірної ділянки лінії фронту в Запорізькій області. ISW не спостерігала візуального підтвердження нещодавніх просувань України в Запорізькій області.

21 квітня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.