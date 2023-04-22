ВСУ замедлили российское наступление возле Авдеевки: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 12 апреля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки, пытаясь улучшить свои тактические позиции вблизи Лимана Первого Харьковской области (12 км северо-восточнее Купянска) и в Серебрянском лесу (11 км южнее Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Синьковки (10 км северо-восточнее Купянска) и совершили неудачные наземные атаки к северо-западу и западу от Кременной близ Торского, Терного и Невского (16-19 км к северо-западу и западу) от Кременной).

На кадрах, опубликованных 20 апреля, видно, как войска российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии наносят удар по украинскому танку вблизи Кременной. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы возле Лимана Первого.

Бои на Донбассе

21 апреля русские войска продолжали продвижение в Бахмут и его окрестности, хотя русские войска и не окружили город. Геолокационные кадры, опубликованные 20 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Дубово-Василовки (6 км к северо-западу от Бахмута).

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 апреля, показывают, что силы группы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре Бахмута, продвинулись к западу от железнодорожного пути вблизи станции и продвинулись к железнодорожному пути к югу от станции.

Российские военные блоггеры утверждали, что войска группы "Вагнера" продвинулись в северном и южном Бахмуте и контролируют не менее 83 процентов города. Они также утверждали, что войска "Вагнера" продвинулись к Хромовому (непосредственно к западу от Бахмута) и захватили позиции вдоль трассы O0506 между Хромовым и Временным Яром (9 км к западу от Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что есть сообщения о том, что российские войска захватили несколькосотметровый участок шоссе в неопределенном месте, но большинство российских военных блоггеров утверждали, что российские войска физически не отрезали шоссе.

Советник главы так называемой "ДНР" Ян Гагин заявил, что группа "Вагнера" перерезала участок трассы и это исключит возможность поставок оставшихся украинских группировок в Бахмуте. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин возразил, его боевики оцепили Бахмут, и заявил, что слухи об окружении создают проблемы "Вагнеру", который продолжает вести тяжелые бои в этом районе.

Глава так называемой ДНР Денис Пушилин также опроверг заявления Яна Гагина и заявил, что будет работать со своими советниками над тем, чтобы избежать необдуманных заявлений по ситуации в Бахмуте.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы все равно смогут использовать узкие линии материально-технического обеспечения между Ивановским (6 км западнее Бахмута) и Хромовым в случае захвата россиянами участка трассы O0506, хотя они и утверждали, что сильные дожди позволяют отследить транспортные средства. для передвижения по промежуточным дорогам в районе.

Украинский Генштаб сообщил, что продолжаются тяжелые бои за Бахмут и что российские войска провели неудачный штурм возле Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута).

21 апреля российские войска продолжали вести наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в 13 км севернее Авдеевки в районах Новокалинового, Степного и Каменки и в пределах 32 км юго-западнее Авдеевки в Первомайском районе. Невельского, Марьинки, Победы.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также проводили наступательные операции вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Авдеевки. Другой российский военкор утверждал, что по состоянию на 20 апреля украинские войска замедлили темпы наступления России в районе Авдеевки.

21 апреля российские войска совершили ограниченную наземную атаку на западе Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачную наземную атаку вблизи Угледара (30 км к юго-западу от города Донецк). Геолокационные кадры, опубликованные 20 апреля, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к северу от Никольского (27 км к юго-западу от города Донецк).

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что украинские войска заняли позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области на 20 апреля. Известный российский военный блоггер 20 апреля заявил, что украинские войска установили плацдарм напротив Кондейки (8 км севернее Олешек) и регулярно совершать боевые вылета на восточном (левом) берегу с военно-морской техникой, предоставленной Западом.

"Военкор" утверждал, что украинские силы не пытались продвигаться дальше вглубь территории из-за проблем со снабжением и что недавние попытки продвинуться из прибрежных районов островов Большой Потемкин и Днепряный в дельте реки Днепр потерпели неудачу по подобным причинам.

Он утверждает, что теперь украинские силы могут переправляться через Днепр днем, тогда как раньше они осуществляли такие переправы только ночью. Такой военный блогер обвинил бюрократическую волокиту в том, что российские артиллерийские подразделения в этом районе не смогли нанести своевременных ударов по украинским группам, пересекавшим реку.

Другой российский военкор 20 апреля заявил, что украинские силы успешно высадились и закрепились к западу от Антоновского моста и установили стабильные линии поставок к этим позициям. Его коллега утверждал, что украинские войска имеют небольшой плацдарм на неопределенном острове в дельте реки Днепр вблизи восточного (левого) берега, но позиции обеспечивают доступ только к пойменным болотам.

Он заявил, что украинские силы, похоже, готовят серьезную высадку через Днепр для создания одного или нескольких плацдармов.

"ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. Один из военных блоггеров предположил, что украинские силы могут осуществлять форсирование рек, чтобы отвлечь российские войска от этого участка фронта и создать условия для возможного предстоящего контрнаступления Украины", - отмечают аналитики.

Российский оккупационный чиновник заявил, что украинские войска продвинулись в Запорожской области 20 апреля. Оккупационный председатель Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска захватили неопределенный участок спорного участка линии фронта в Запорожской области. ISW не наблюдала визуального подтверждения недавних продвижений Украины в Запорожской области.

21 апреля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и Херсонской области.