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ЗСУ спільно з "Метінвестом" побудували вже три лінії оборони біля Покровська

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Четвер 08 червня 2023 13:39
ЗСУ спільно з "Метінвестом" побудували вже три лінії оборони біля Покровська Фото: ЗСУ спільно з "Метінвестом" побудували вже три лінії оборони біля Покровська (прес-служба компанії)
Автор: Артем Горовенко

Військові інженери Збройних сил України зводять фортифікаційні споруди навколо Покровська Донецької області. Роботи розпочали ще рік тому, за цей час побудували три лінії оборони. Спецтехніку, пальне та фахівців для проведення робіт надала компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook.

Всього для забезпечення безпеки покровської громади компанія спрямувала вже 10 мільйонів гривень.

"У пікові моменти для роботи над укріпленням було задіяно до п’яти одиниць спецтехніки. За потреби, ці споруди прикриватимуть наших воїнів і цивільних від ворожого вогню", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за 15 місяців повномасштабної війни "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 3,7 млрд грн. Більш ніж 2 млрд грн були направлені на потреби армії - в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

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Донецька область Метинвест Збройні сили України
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