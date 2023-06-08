ВСУ совместно с "Метинвестом" построили уже три линии обороны возле Покровска

Военные инженеры Вооруженных сил Украины строят фортификационные сооружения вокруг Покровска Донецкой области. Работы приступили еще год назад, за это время построили три линии обороны. Спецтехнику, горючее и специалистов для проведения работ предоставила компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook .

Всего для обеспечения безопасности покровского общества компания направила уже 10 миллионов гривен.

"В пиковые моменты для работы над укреплением было задействовано до пяти единиц спецтехники. При необходимости эти сооружения будут прикрывать наших воинов и гражданских от вражеского огня", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что за 15 месяцев полномасштабной войны "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам 3,7 млрд грн. Более 2 млрд грн были направлены на нужды армии - в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".