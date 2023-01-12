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ЗСУ сьогодні вже знищили російські Су-25 та "Орлан-10"

Фото: ЗСУ сьогодні вже знищили російські Су-25 та "Орлан-10" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вже зранку 12 січня знищили російський штурмовик Су-25 и беспілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уранці 12 січня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Також на півдні українські військові знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 12 січня, ЗСУ ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 113 390 військових. Минулої доби ЗСУ вдалося збити російський гелікоптер.

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