ЗСУ сьогодні вже знищили російські Су-25 та "Орлан-10"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Також на півдні українські військові знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Уранці 12 січня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 12 січня, ЗСУ ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 113 390 військових. Минулої доби ЗСУ вдалося збити російський гелікоптер.

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