ЗСУ з січня отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік, - Сухаревський

Державні компанії за п'ять місяців передали українським захисникам у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - наголосив Сухаревський.

Він також гарантував, що завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано.

За словами Сухаревського, зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва. Тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.