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ЗСУ з січня отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік, - Сухаревський

Київ, Вівторок 11 червня 2024 18:15
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ЗСУ з січня отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік, - Сухаревський Фото: Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Державні компанії за п'ять місяців передали українським захисникам у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - наголосив Сухаревський.

Він також гарантував, що завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано.

За словами Сухаревського, зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва. Тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, Україна значно наростила виробництво безпілотників після початку повномасштабного вторгнення росіян. ЗСУ застосовують дрони, щоб обороняти країну від російських окупантів.

Зокрема, коли у бійців ЗСУ бракувало артилерійських снарядів, їх фактично замінювали FPV-дрони, якими активно знищували ворожу піхоту та техніку.

Зазначимо, 19 квітня стало відомо про відкриття в Україні заводу німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників.

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