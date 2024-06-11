ВСУ с января получили в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год, - Сухаревский
Государственные компании за пять месяцев передали украинским защитникам в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.
"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - подчеркнул Сухаревский.
Он также гарантировал, что задача президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена.
По словам Сухаревского, сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству. Поэтому создаются государственные программы, чтобы масштабировать их производство
"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за границей, чтобы масштабировать лучшие образцы", - рассказал командующий Сил беспилотных систем.
Производство дронов в Украине
Напомним, Украина значительно нарастила производство беспилотников после начала полномасштабного вторжения россиян. ВСУ применяют дроны, чтобы оборонять страну от российских оккупантов.
В частности, когда у бойцов ВСУ не хватало артиллерийских снарядов, их фактически заменяли FPV-дроны, которыми активно уничтожали вражескую пехоту и технику.
Отметим, 19 апреля стало известно об открытии в Украине завода немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников.
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