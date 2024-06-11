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ВСУ с января получили в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год, - Сухаревский

Киев, Вторник 11 июня 2024 18:15
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ВСУ с января получили в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год, - Сухаревский Фото: Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Государственные компании за пять месяцев передали украинским защитникам в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - подчеркнул Сухаревский.

Он также гарантировал, что задача президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена.

По словам Сухаревского, сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству. Поэтому создаются государственные программы, чтобы масштабировать их производство

"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за границей, чтобы масштабировать лучшие образцы", - рассказал командующий Сил беспилотных систем.

Производство дронов в Украине

Напомним, Украина значительно нарастила производство беспилотников после начала полномасштабного вторжения россиян. ВСУ применяют дроны, чтобы оборонять страну от российских оккупантов.

В частности, когда у бойцов ВСУ не хватало артиллерийских снарядов, их фактически заменяли FPV-дроны, которыми активно уничтожали вражескую пехоту и технику.

Отметим, 19 апреля стало известно об открытии в Украине завода немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников.

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