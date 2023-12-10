ЗСУ щільним вогнем артилерії накрили росіян біля Кліщіївки (відео)

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Воїни показали, як вкрили щільним вогнем артилерії російських піхотинців у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Захисники не розкрили точні втрати ворога.

Що відбувається поблизу Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

Варто додати, що раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.

Військові експерти вважають, що ініціатива під Бахмутом перейшла до росіян. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.