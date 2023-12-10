ВСУ плотным огнем артиллерии накрыли россиян возле Клещиевки (видео)

Украинские воины накрыли артиллерией российских оккупантов. Защитники показали видео боевой работы на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Воины показали, как накрыли плотным огнем артиллерии российских пехотинцев в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Защитники не раскрыли точные потери врага.
Что происходит вблизи Бахмута
Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.
В настоящее время ВСУ атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери оккупантами северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.
Следует добавить, что ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.
Военные эксперты полагают, что инициатива под Бахмутом перешла к россиянам. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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