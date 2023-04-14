ЗСУ ще утримують Бахмут, попри заяви росіян: карти боїв ISW

Бої в Луганській та Харківській областях

13 квітня російські сили продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, показують, що російські війська, ймовірно, просувалися на південь від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). У Генштабі України повідомляли, що 13 квітня російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що російські війська перекинули невизначені мотострілецькі підрозділи, спецназ БАРС і додаткову розвідувальну техніку в район Кремінного, де бракує ротацій, що, як повідомляється, призвело до поганого морального духу серед російського персоналу.

Громов повідомив, що російські війська продовжували намагатися відкинути українські війська на позиції на західному березі річки Жеребець поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також продовжували наступальні операції біля Ямполівки (16 км на захід від Кремінної) та Невського (18 км на північний захід від Кремінної), а українські сили провели частково успішну контратаку поблизу Кривошиївки (11 км на північний захід від Сватового), щоб взяти під контроль с. ділянка шосе Н-26.

Російські джерела стверджували, що українські війська 13 квітня завдали удару по російських позиціях у Сватовому ракетами HIMARS.

Бої на Донбасі

13 квітня російські війська продовжували завойовувати територію в Бахмуті. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися далі на захід у центральний Бахмут і досягли незначних успіхів у південному та південно-західному Бахмуті.

Два відомі російські "воєнкори" опублікували кадри, на яких вони нібито зображені в центрі Бахмута, сигналізуючи про можливе подальше просування групи "Вагнера" в місто. Російські джерела стверджували, що війська "Вагнера" захопили сільськогосподарський ліцей, залізничну станцію та елеватор у північному Бахмуті.

Радник голови так званої "ДНР" Ян Гагін заявив, що сили "Вагнера" близькі до оточення українських військ у Бахмуті, але голова бойовиків Євген Пригожин спростував заяву Гагіна. Пригожин заявив, що українські війська продовжують захищати Бахмут, забезпечують і зміцнюють свої сили в місті.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Хромового (2 км на захід) і Богданівки (6 км на північний захід), а також на південний захід від Бахмута в районі Предтечиного (13 км на південний захід). Російський військовий блогер стверджував, що російські ВДВ (ВДВ) зайняли позиції на північному фланзі "Вагнера" поблизу Васюківки (15 км на північ від Бахмута).

13 квітня російські війська продовжували вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), Побєди (5 км). на південний захід від м. Донецьк) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська атакували західний, південний і східний підступи до Авдіївки та просунулися в районі Красногорівки (3 км на північ від Авдіївки) 12 і 13 квітня. Інші військові блогери стверджували, що російські війська здійснили наземні атаки на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки). Російські та українські джерела повідомляли про важкі бої в Мар’їнці.

13 квітня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують зміцнювати та зміцнювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов 13 квітня повідомив, що російські війська посилили невизначені райони в Херсонській та Запорізькій областях, щоб перешкодити можливому просуванню українських військ.

13 квітня Запорізька обласна адміністрація України повідомила, що російські війська продовжують будівництво укріплень і мінування вздовж лінії фронту в Запорізькій області.

Російське джерело стверджувало, що 13 квітня українські війська продовжували розвідувальні дії в Запорізькій області. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська проводили зондування поблизу російських оборонних пунктів в районі Роботиного (14 км на південь від Оріхова).

Станом на 13 квітня російські війська продовжують створювати загрозу безпеці Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Українська державна енергетична компанія "Енергоатом" 13 квітня повідомила, що російські війська продовжують мінувати території поблизу ЗАЕС і що одна з мін нещодавно підірвалася біля диспетчерської четвертого енергоблоку об’єкту.

13 квітня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Миколаївській та Херсонській областях. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Херсон та Очаків Миколаївської області.