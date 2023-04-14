ВСУ еще удерживают Бахмут, несмотря на заявления россиян: карты боев ISW

Бои в Луганской и Харьковской областях

13 апреля российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что российские войска, вероятно, продвигались к югу от Белогоровки (12 км к югу от Кременной). В Генштабе Украины сообщалось, что 13 апреля российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что российские войска перебросили неопределенные мотострелковые подразделения, спецназ БАРС и дополнительную разведывательную технику в район Кременного, где не хватает ротаций, что, как сообщается, привело к плохому моральному .

Громов сообщил, что российские войска продолжали пытаться отбросить украинские войска на позиции на западном берегу реки Жеребец вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также продолжали наступательные операции у Ямполевки (16 км к западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной), а украинские силы провели частично успешную контратаку вблизи Кривошиевки (11 км к северо-западу от Кременной). Сватового), чтобы взять под контроль с. участок шоссе Н-26.

Российские источники утверждали, что украинские войска 13 апреля нанесли удар по российским позициям в Сватове ракетами HIMARS.

Бои на Донбассе

13 апреля русские войска продолжали завоевывать территорию в Бахмуте. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись дальше на запад в центральный Бахмут и добились незначительных успехов в южном и юго-западном Бахмуте.

Два известных российских "военкора" опубликовали кадры, на которых они якобы изображены в центре Бахмута, сигнализируя о возможном дальнейшем продвижении группы "Вагнера" в город. Российские источники утверждали, что войска Вагнера захватили сельскохозяйственный лицей, железнодорожную станцию и элеватор в северном Бахмуте.

Советник председателя так называемой "ДНР" Ян Гагин заявил, что силы "Вагнера" близки к окружению украинских войск в Бахмуте, но глава боевиков Евгений Пригожин опроверг заявление Гагина. Пригожин заявил, что украинские войска продолжают защищать Бахмут, снабжают и укрепляют свои силы в городе.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее Бахмута в районе Хромового (2 км западнее) и Богдановки (6 км северо-западнее), а также юго-западнее Бахмута в районе Предтечиного (13) км к юго-западу). Российский военный блоггер утверждал, что российские ВДВ (ВДВ) заняли позиции на северном фланге "Вагнера" вблизи Васюковки (15 км к северу от Бахмута).

13 апреля русские войска продолжали вести наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Северного (5 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки), Победы (5 км). к юго-западу от г. Донецк) и Новомихайловки (10 км к юго-западу от г. Донецк).

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска атаковали западный, южный и восточный подступы к Авдеевке и продвинулись в районе Красногоровки (3 км к северу от Авдеевки) 12 и 13 апреля. Другие военные блоггеры утверждали, что российские войска совершили наземные атаки юго-западнее Авдеевки вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки). Российские и украинские источники сообщали о тяжелых боях в Марьинке.

13 апреля российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

Российские войска продолжают укреплять и укреплять свои позиции на юге Украины, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 13 апреля сообщил, что российские войска усилили неопределенные районы в Херсонской и Запорожской областях, чтобы воспрепятствовать возможному продвижению украинских войск.

13 апреля Запорожская областная администрация сообщила, что российские войска продолжают строительство укреплений и минирование вдоль линии фронта в Запорожской области.

Российский источник утверждал, что 13 апреля украинские войска продолжали разведывательные действия в Запорожской области. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска проводили зондирование вблизи российских оборонных пунктов в районе Роботино (14 км к югу от Орехова).

По состоянию на 13 апреля, российские войска продолжают создавать угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Украинская государственная энергетическая компания "Энергоатом" 13 апреля сообщила, что российские войска продолжают минировать территории вблизи ЗАЭС и что одна из мин недавно взорвалась у диспетчерского четвертого энергоблока объекта.

13 апреля российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя и в Николаевской и Херсонской областях. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Херсон и Очаков Николаевской области.