ЗСУ розширюють пролом в оборонній лінії РФ, - ISW

Легка піхота ЗСУ просунулась до позицій за протитанковими ровами та протитанковими загородженнями "зуби дракона" російських окупантів, які складають нинішній оборонний шар військ РФ перед наступом українських військових у західній частині Запорізької області.

Сили оборони України, мабуть, мають намір утримувати ці позиції.

При цьому експерти ISW поки що не готові оцінювати, що українські сили прорвали цей російський оборонний рівень, оскільки в цих районах немає важкої техніки ЗСУ.

На геолокованих кадрах, опублікованих 4 вересня, видно, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на кордоні дерев, що знаходяться на схід від російських протитанкових ровів та загороджень із "зубів дракона", що є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового (18) км на південний схід від Оріхова).

Геолоковані кадри від 4 вересня показують, що українська легка піхота також просунулась далі до ряду підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що веде на північний захід у Вербове.

Інші геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що війська ЗСУ просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

Як йдеться у звіті, ЗСУ розширюють пролом, який вони вже проробили в одній російській оборонній ланці, і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу у тактичні тили цієї ланки.

"Українські сили, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового та на північ від Солодки Балки (20 км на південь від Оріхова), з веденням атак піхоти та важким артилерійським вогнем по російських позиціях вглиб і на південь від цього шару", - зазначається у публікації.

В Інституті вивчення війни додали, що розгортання української важкої техніки та більш значних сил у цих районах, ніж досі спостерігалося ISW, вказуватиме як на прорив у цьому російському оборонному шарі, так і на спробу розширити цей прорив.

Ключові висновки:

Повідомляється, що війська РФ намагалися розширити мінні поля на півдні України після початку контрнаступу ЗСУ у червні.

Обмеження можливостей російської артилерії та переваги Сил оборони України у контрбатарейному вогні змушують окупантів відхилятися від власної доктрини, повідомляє RUSI.

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ЗСУ 4 вересня провели наступальні операції та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

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Прорив російської лінії оборони

Нагадаємо, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 4 вересня заявив про те, що на другій лінії оборони військ РФ щільність мінних полів менша, ніж на вже прорваній першій, і вона може містити мережу підземних тунелів. При цьому офіцер зазначив, що друга оборонна лінія противника є досить потужною.

Перед цим в Інституті вивчення війни (ISW) звертали увагу, що російські загарбники, ймовірно, не проводили таку ж складну підготовку протягом наступних серій оборонних шарів, особливо стосовно щільності мінних полів.