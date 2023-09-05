ВСУ расширяют брешь в оборонительной линии РФ, - ISW

Бойцы ВСУ после прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь, и перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.
Об этом заявили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и противотанковыми заграждениями "зубы дракона" российских оккупантов, которые составляют нынешний оборонительный слой войск РФ перед наступлением украинских военных в западной части Запорожской области.
Силы обороны Украины, вероятно, намерены удерживать эти позиции.
При этом эксперты ISW пока не готовы оценивать, что украинские силы прорвали этот российский оборонительный уровень, поскольку в этих районах не наблюдается тяжелая техника ВСУ.
На геолоцированных кадрах, опубликованных 4 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным на границе деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений из "зубов дракона", что являются частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).
Геолокированные кадры от 4 сентября показывают, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше к ряду подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое.
Другие геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что войска ВСУ продвинулись к российским оборонительным позициям между Работино (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).
Как говорится в отчете, ВСУ расширяют брешь, которую они уже проделали в одном российском оборонительном звене, и, как сообщается, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.
"Украинские силы, похоже, добиваются успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового и к северу от Солодки Балки (20 км к югу от Орехова), с ведением атак пехоты и тяжелым артиллерийским огнем по российским позициям вглубь и к югу от этого слоя", - указывается в публикации.
В Институте изучения войны добавили, что развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем до сих пор наблюдалось ISW, будет указывать как на прорыв в этом российском оборонительном слое, так и на попытку расширить этот прорыв.
Напомним, спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун 4 сентября заявил о том, что на второй линии обороны войск РФ плотность минных полей меньше, чем на уже прорванной первой, и она может содержать сеть подземных тоннелей. При этом офицер отметил, что вторая оборонительная линия противника достаточно мощная.
Перед этим в Институте изучения войны (ISW) обращали внимание, что российские захватчики, вероятно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении следующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей.
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