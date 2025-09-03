ЗСУ розширили проєкт "Контракт 18-24": як долучитися до підготовки операторів БПЛА

У Збройних силах України розширили проєкт "Контракт 18-24" для молоді. Відтепер добровольці можуть укласти контракт не лише на стрілецькі посади, а й за напрямком застосування безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 1 центру рекрутингу Сухопутних військ.

Які умови контракту

Новий напрям передбачає дворічний контракт, з яких щонайменше 12 місяців військовослужбовець має брати участь у бойових діях. Для порівняння, базовий проєкт "Контракт 18-24" передбачає рік служби на піхотних посадах.

"Добровольці тепер мають ще більше вибору: контракт на 1 рік у піхоті або на 2 роки - оператором дрона чи фахівцем з експлуатації або ремонту. Куди піти - кожен обирає сам", - зазначає офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Як готують операторів дронів

Підготовка військових за цим контрактом складається з трьох етапів:

базова загальновійськова підготовка (БЗВП) - триває від 1 місяця до 45 днів;

фахова підготовка - залежно від спеціальності, від 5 до 60 діб;

курс адаптації - 14 днів у бойових підрозділах.

Військовослужбовці мають бути направлені на базову підготовку не пізніше ніж за два тижні після підписання контракту.

"Контрактники після проходження попередніх етапів підготовки потрапляють до частини, в якій будуть нести службу. І вже на місці проходять адаптаційний курс із залученням інструкторського складу, а також офіцерів і сержантів бойових підрозділів, які допоможуть краще влитися в колектив і зрозуміти сучасні умови ведення бойових дій за досвідом україно-російської війни", - пояснив офіцер.

Як долучитися

Приєднатися до проєкту "Контракт 18-24: дрони" можна через сайт або звернувшись до одного з рекрутингових центрів у Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Одесі та Харкові. Деталі можна дізнатися за телефоном: 0 800 503 696.