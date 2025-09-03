ЗСУ розширили проєкт "Контракт 18-24": як долучитися до підготовки операторів БПЛА
У Збройних силах України розширили проєкт "Контракт 18-24" для молоді. Відтепер добровольці можуть укласти контракт не лише на стрілецькі посади, а й за напрямком застосування безпілотних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 1 центру рекрутингу Сухопутних військ.
Які умови контракту
Новий напрям передбачає дворічний контракт, з яких щонайменше 12 місяців військовослужбовець має брати участь у бойових діях. Для порівняння, базовий проєкт "Контракт 18-24" передбачає рік служби на піхотних посадах.
"Добровольці тепер мають ще більше вибору: контракт на 1 рік у піхоті або на 2 роки - оператором дрона чи фахівцем з експлуатації або ремонту. Куди піти - кожен обирає сам", - зазначає офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.
Як готують операторів дронів
Підготовка військових за цим контрактом складається з трьох етапів:
- базова загальновійськова підготовка (БЗВП) - триває від 1 місяця до 45 днів;
- фахова підготовка - залежно від спеціальності, від 5 до 60 діб;
- курс адаптації - 14 днів у бойових підрозділах.
Військовослужбовці мають бути направлені на базову підготовку не пізніше ніж за два тижні після підписання контракту.
"Контрактники після проходження попередніх етапів підготовки потрапляють до частини, в якій будуть нести службу. І вже на місці проходять адаптаційний курс із залученням інструкторського складу, а також офіцерів і сержантів бойових підрозділів, які допоможуть краще влитися в колектив і зрозуміти сучасні умови ведення бойових дій за досвідом україно-російської війни", - пояснив офіцер.
Як долучитися
Приєднатися до проєкту "Контракт 18-24: дрони" можна через сайт або звернувшись до одного з рекрутингових центрів у Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Одесі та Харкові. Деталі можна дізнатися за телефоном: 0 800 503 696.
Нагадаємо, в Україні діє проєкт Міноборони "Контракт 18-24" для молоді, яка не підлягає мобілізації до 25 років. Добровольцям пропонують річний контракт у піхоті або дворічний - на посадах операторів дронів. Передбачені значні виплати - до 1-2 млн гривень за час служби, щомісячне забезпечення до 120 тис. гривень та пільги після завершення контракту (звільнення від мобілізації на рік і можливість виїзду за кордон).
Також РБК-Україна розповідало, що "Контракт 18-24" для добровольців найближчим часом хочуть розширити й на інші вікові категорії, а також для вже мобілізованих військових. Це дозволить чітко визначати терміни служби, умови та пільги для ширшого кола українців.