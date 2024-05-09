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У ЗСУ розповіли про загадковий вихід російського корабля у море на тлі обстрілу України

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перед вчорашнім обстрілом України вивела у море два кораблі. Один з них випустив ракети по Україні, мета виходу іншого корабля - невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Вчора був вихід двох носіїв. Один - підводний човен. Він, ймовірно, і завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр". Усі вони були знищені", - повідомив Плетенчук.

Речник додав, що інший ракетоносій - це ракетний корабель проєкту "Буян-м". Він виходив на зовнішній рейд.

"Виходив з Новоросійська. Проте після цього повернувся. З якою метою, поки що незрозуміло. Але підтвердження, що він використовувався для завдання удару нема", - зазначив він.

 

Атака Росії 8 травня

Нагадаємо, минулої ночі Росія випустила по Україні десятки ракет різних типів та дронів-камікадзе, зокрема і крилаті ракети морського базування "Калібр". Сили ППО України збили частину повітряних цілей, але були і влучання.

Під ударом росіян знову була енергетика України, були пошкоджені об'єкти у шести областях, а також три ТЕС.

Крім того, енергетики попереджали, що через нові пошкодження в Україні можуть запровадити відключення світла. Їх вводили лише для бізнесу.

Що відомо про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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