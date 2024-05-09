У ЗСУ розповіли про загадковий вихід російського корабля у море на тлі обстрілу України

"Вчора був вихід двох носіїв. Один - підводний човен. Він, ймовірно, і завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр". Усі вони були знищені", - повідомив Плетенчук.

Речник додав, що інший ракетоносій - це ракетний корабель проєкту "Буян-м". Він виходив на зовнішній рейд.

"Виходив з Новоросійська. Проте після цього повернувся. З якою метою, поки що незрозуміло. Але підтвердження, що він використовувався для завдання удару нема", - зазначив він.