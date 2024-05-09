В ВСУ рассказали о загадочном выходе российского корабля в море на фоне обстрела Украины

Россия перед вчерашним обстрелом Украины вывела в море два корабля. Один из них выпустил ракеты по Украине, цель выхода второго корабля - неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Вчера был выход двух носителей. Одна - подлодка. Она, вероятно, и нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Все они были уничтожены", - сообщил Плетенчук.
Спикер добавил, что второй ракетоноситель - это ракетный корабль проекта "Буян-м". Он выходил на внешний рейд.
"Выходил из Новороссийска. Однако после этого вернулся. С какой целью пока неясно. Но подтверждения, что он использовался для нанесения удара нет", - отметил он.
Напомним, минувшей ночью Россия выпустила по Украине десятки ракет разных типов и дронов-камикадзе, в том числе и крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Силы ПВО Украины сбили часть воздушных целей, но были и попадания.
Под ударом россиян снова была энергетика Украины, были повреждены объекты в шести областях, а также три ТЭС.
Кроме того, энергетики предупреждали, что из-за новых повреждений в Украине могут ввести отключения света. Их вводили только для бизнеса.
Что известно о последствиях очередной атаки России - в материале РБК-Украина.
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