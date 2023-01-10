У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні

За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.

"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.

При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

Нагадаємо, цього місяця Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч чоловіків.

При цьому у Міноборони Естонії зазначають, що якість другої хвилі буде на порядок нижчою, ніж у першої.

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