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У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні

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Вівторок 10 січня 2023 13:01
У ЗСУ розповіли, як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні Фото: Сергій Черtватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.

"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.

При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

Нагадаємо, цього місяця Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч чоловіків.

При цьому у Міноборони Естонії зазначають, що якість другої хвилі буде на порядок нижчою, ніж у першої.

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Мобілізація в Росії Російська Федерація ВСУ
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